WebCatalog
Sugar, Sugar 2

Sugar, Sugar 2

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Sugar, Sugar 2”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Sugar, Sugar 2 是 Bart Bonte 制作的一款模拟游戏。在流行的“糖，糖”游戏的续集中，您将尝试通过将糖筛入咖啡杯来解决精心设计的谜题。你的工作是画桥和放置好线来捕获每一粒谷物。每个关卡都会有新的、甜蜜的挑战，随着游戏的进行，障碍会变得越来越难。集中精力实现每一个细粒度的目标并完成每个级别，而不弄乱地板。使用鼠标左键或手指画一条线，然后填满杯子。这条线将充当墙壁或屏障，以防止糖掉落到所需区域之外。Sugar，Sugar 2 由 Bart Bonte 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：sugar-sugar-html5、Blue、Green 和 Factory Balls Forever

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Sugar, Sugar 2”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Sugar, Sugar

Sugar, Sugar

poki.com

Sugar, Sugar 3

Sugar, Sugar 3

poki.com

Pink

Pink

poki.com

Green

Green

poki.com

Blue

Blue

poki.com

Factory Balls Forever

Factory Balls Forever

poki.com

Black

Black

poki.com

Blast Red

Blast Red

poki.com

Cosmos Lines

Cosmos Lines

poki.com

Lines to Fill

Lines to Fill

poki.com

Yeah Bunny 2

Yeah Bunny 2

poki.com

Descent

Descent

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策