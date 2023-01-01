Blue 是一款益智游戏，每个关卡都截然不同。有超过 25 个独特且制作精美的谜题，您需要跳出框框思考才能解决所有谜题。如果您卡在某个关卡中，请随意使用右上角出现的灯泡按钮。请注意，每个级别都有多个提示，请务必阅读所有提示。您能多快完成全部 25 个关卡并完成蓝色任务？使用鼠标左键与谜题互动。单击灯泡以获得提示。蓝色由 Bart Bonte 创建。看看他们在 Poki 上的其他游戏《Factory Ball Forever》和《Green》！

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