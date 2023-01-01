Sugar, Sugar
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Sugar, Sugar是Bart Bonte制作的一款模拟游戏。将糖筛入咖啡杯中解决谜题！你的工作是画桥和放置好线来捕获每一粒谷物。每个关卡都会有新的、甜蜜的挑战，随着游戏的进行，障碍会变得越来越难。集中精力实现每一个细小的目标！用鼠标左键或手指画一条线，然后装满杯子。这条线将充当墙壁或屏障，以防止糖掉落到所需区域之外。Sugar，Sugar 是由 Bart Bonte 创建的。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Blue、Green 和 Factory Balls Forever。
网站：poki.com
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