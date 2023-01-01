Factory Balls Forever 是一款益智游戏，您必须正确给球上色！在开始绘画之前，使用不同的工具遮盖球。按正确的顺序使用工具来创建正确的拼图图案。游戏有很多关卡，随着你的进行，难度会越来越大。你能完成《Factory Balls Forever》中的所有谜题吗？关于创作者：Factory Balls Forever 由 Bart Bonte 创作。这是他在 Poki 上的第一场比赛！

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