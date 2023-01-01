ColorBalls 3D
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 ColorBalls 3D 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
ColorBalls 3D 是一款技巧游戏，您必须在不落入水中或沿途撞到炸弹的情况下通过关卡。抓住+号收集额外的球，并通过收集与第一个球颜色匹配的硬币来获得积分。如果颜色不相符，就会扣分。您可以使用箭头键简单地移动，并且跳跃会自动进行！你能完成整个课程吗？ ColorBalls 3D 由 Leke Sahatqija 创建。这是他在 Poki 上的第一场比赛！
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 ColorBalls 3D 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。