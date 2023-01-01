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ColorBalls 3D

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ColorBalls 3D 是一款技巧游戏，您必须在不落入水中或沿途撞到炸弹的情况下通过关卡。抓住+号收集额外的球，并通过收集与第一个球颜色匹配的硬币来获得积分。如果颜色不相符，就会扣分。您可以使用箭头键简单地移动，并且跳跃会自动进行！你能完成整个课程吗？ ColorBalls 3D 由 Leke Sahatqija 创建。这是他在 Poki 上的第一场比赛！

网站： poki.com

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