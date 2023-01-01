Floppy Tower
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Floppy Tower 是一款技巧游戏，你必须向塔楼射击你的角色才能摧毁它！确保角色的颜色与您要射击的塔中角色的颜色相匹配。这将删除这些角色，使塔更加不稳定。旋转塔以找到与您的颜色相匹配的最佳弱点。有些角色持有炸弹，您可以使用它们进行更大的爆炸！你能摧毁整座塔吗？ Floppy Tower 由Working Title Studios 创建。这是继 Super Planet Fun Time 之后他们在 Poki 上的第二款游戏！
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