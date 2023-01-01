Bumpy Flop
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Bumpy Flop 是一款技巧游戏，你必须跑过各种障碍才能完成关卡。所有与你的角色颜色相匹配的障碍都是安全的。击中任何其他颜色将导致游戏结束！使用相同颜色的物体在你周围创建障碍，你可以用它来推开其他你无法触及的障碍。你能完成 Bumpy Flop 中的每个阶段吗？控制： 移动 - wasd 或鼠标 重新启动 - Enter 关于创建者：Bumpy Flop 由 Work Title Studios 创建。他们以《超级星球欢乐时光》和《软盘塔》而闻名，两者都可以在 Poki 上玩！
网站： poki.com
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