Infinite 8 是一款技巧游戏，您必须在轨道上驾驶您的汽车而不撞到边界！继续漂移以提高你的分数。一旦你进行了一场精彩的比赛，栏就会发出蓝色的光，你将在每一轮中获得更多的分数，并且你可以击中侧面一次。关于创作者：《Infinite 8》由 Zonda Creative Studios 创作，他们以 Crane Madness 和 Barbershop Inc. 闻名。这两款游戏都可以在 Poki 上玩！

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