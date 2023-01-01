Burnout Drift: Seaport Max

疯狂漂移在《倦怠漂移》系列的第三部中回归。这一次，我们被运送到一个巨大的海港，里面有集装箱、船只、起重机和其他障碍物，需要躲避、跳下和漂流！定制您的汽车以符合您的风格，然后开始漂移。尽可能多地完成炫酷漂移，赚取积分和现金以进行更多升级。 控制： WASD 或箭头键 - 驱动器 空格键-手刹 C - 更改相机视图

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