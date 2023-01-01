Go Kart Go! Ultra!

启动引擎，准备好去卡丁车吧！极端主义者！明智地选择你的车手，在旧车站、中央公园、水磨矿等地比赛。玩卡丁车吧！极端主义者！在 Poki 上收集星星来解锁新角色。尝试一下两人赛车模式并与你的朋友竞争。赢得一轮卡丁车围棋！超级在线并获得终极的吹牛权利！ 控制： 玩家1 方向键 - 转向 空间 - 使用物品 Shift - 跳跃和漂移 Z——回头看 Esc/P - 暂停 M - 静音 玩家2 WASD 键 - 转向 Q - 使用物品 Tab - 跳跃和漂移 E——回头看 Esc/P - 暂停 M - 静音 关于创作者： Xform Games 总部位于荷兰，也是 Rally Point 5 的创造者。

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