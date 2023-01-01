Burnin' Rubber 5 XS 是一款赛车游戏，您将尽一切努力将对手甩在身后，从而获得第一名。要么加速让他们吃掉你的灰尘，要么使用可升级的汽车武器让他们咬下灰尘！收集赛道上的美元符号，然后将它们用于强大的定制选项并增强您的车辆动力。您有能力成为城里最好的赛车手吗？玩 Burnin' Rubber 5 XS 并找出答案！驾驶 - WASD 或箭头键 射击 - Z Rocket - X 漂移 - ShiftBurnin' Rubber 5 XS 由 XFormGames 开发。他们是令人惊叹的赛车游戏《Go Kart Go!》背后的团队。极端主义者！。

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