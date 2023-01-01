Crazy Party

疯狂派对是一款城镇管理游戏，包含一系列多人迷你游戏。你首先要管理一个小村庄，里面住着一些可爱的居民。接受邻居的游戏挑战或自己挑战。有相扑、咬屁股、冰上赛车、拔河、火箭战、钓鱼、跳绳、FoFrogger等多种小游戏！您可以单独玩，也可以和朋友一起玩。你可以把从迷你游戏中赚到的钱花在华丽的定制物品和皮肤上。在城镇视图中，您还可以管理您的资源来发展您的梦想村庄。完成任务、旋转奖励轮盘、解锁成就、招募新可爱，成为这个小镇有史以来最好的市长！使用鼠标选择一个迷你游戏，然后按照屏幕上的说明进行操作。疯狂派对是由 Cute Army 创建的。在 Poki 上玩他们的另一款隐秘平台游戏：猫的故事您需要互联网连接才能在 Poki 上玩《疯狂派对》。您可以在浏览器上玩《疯狂派对》，无需在 Poki 上免费安装或下载。是的，《疯狂派对》玩起来完全安全。

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