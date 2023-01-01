Hospital Stories: Doctor Basketball

医院故事：篮球医生是一款有趣的模拟游戏，你在篮球队的医务室工作，并对你的团队成员进行手术。你一直想成为一名疯狂的医生吗？然后跳入这款游戏，享受一系列荒唐的迷你游戏，您将不得不应对一支古怪团队及其亲人的过度医疗状况。给病人灌满番茄酱、拔掉斧头、修补伤口、在疤痕上滴蜡烛、挤掉痘痘、用香肠（？）击中疤痕等等。你能完成所有关卡吗？希波克拉底誓言从未如此受到损害。使用鼠标或手指与患者互动或使用任何医疗工具。医院故事：篮球医生是由 WeDoYouPlay 创建的。在 Poki 上玩他们的其他创意和娱乐游戏：医院系列医生足球、医院系列医生橄榄球、Nonogram、Words Emoji 和 Sugar Eyes 您可以在浏览器或移动设备上玩《医院故事：医生篮球》，无需安装或者在 Poki 上免费下载任何东西。

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