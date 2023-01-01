Sugar Eyes

Sugar Eyes是WeDoYouPlay制作的一款益智游戏。在这款合并游戏中，您的目标是将相同颜色（或相同数量的眼睛）的小怪物组合起来，创造出更高级的生物。您将把一个怪物或一组怪物放置在网格上，因此您需要进行战略性思考并旋转碎片以有效地利用给定的空间。您还可以进行合并组合来提高分数。让你的几只眼睛盯着球并打破你朋友的高分！旋转棋子 - 单击或点击放置棋子 - 拖放Sugar Eyes 由 WeDoYouPlay 创建。在 Poki: Words Emoji 上玩他们的另一个益智游戏

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