Cubinko
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Cubinko是Neomaze开发的一款益智游戏。拖动并旋转墨水块来组装链条。一旦您组装了三个或更多相同的块类型，您就可以将这些块从棋盘上清除并获得积分。享受将棋子完美地安装到相应插槽中的令人满意的体验，并在赢得游戏时观看颜色爆炸。抽出一些时间来玩终极方块益智游戏 Cubinko！使用相同类型的方块制作连续的链条。旋转块 - 鼠标左键移动块 - 单击并拖动Cubinko 由 Neomaze 创建。玩他们的另一个游戏《Line Up: Dots!》 Poki 上免费！
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