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Sudoblocks 是一款将数独体验与方块类型相结合的消除游戏。虽然本质上是一款方块游戏，但它通过引入新的机制来采用数独机制的输入：你的工作是使用右侧的棋子填充 3x3 方块或完成直线来清理棋盘。左侧存放着你的能量道具，可帮助你通关游戏，例如撤消、破坏、旋转、交换。三种游戏模式适合您的每种心情：标准、定时或放松。它甚至还有夜间模式！ Sudoblocks 提供您从未见过的解谜体验！按住鼠标左键从右侧容器中拾取一块，然后松开鼠标将其放在空块上。Sudoblocks 是由游戏开发公司 Infinity Games 创建的工作室位于葡萄牙。他们专注于放松游戏，如《能量》、《无限循环》和《形状》。您可以在 Poki 上免费玩所有游戏！

网站： poki.com

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