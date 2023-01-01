数独是一款益智游戏，您可以将编号的数独块排列成不同的行和列。您将获得一个 9x9 的网格，其中一些数字已填充。用 1 到 9 中的任意数字填充剩余的方块。当拼图中的每一行、每一列和每个 3x3 方块都包含数字 1-9，并且每个数字仅出现一次时，拼图就完成了。分析相交的行和列，找出缺失的数字，并将它们放入系列中以完成数独谜题。该游戏有不同的难度级别，因此请选择适合您心情的难度级别，享受令人满意的益智体验！用手指或鼠标左键选择图块。您可以使用数字键或游戏内面板来填写数字。您必须找出每个空格的正确数字。每行、每列和每节都必须包含每一位数字。如果您遇到困难，请使用提示！数独是由位于葡萄牙的游戏开发团队 InfinityGames 创建的。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：Infinity Loop: Hex、Spider Solitaire、Energy、Infinity Loop、Merge Shapes、Shapes、Sudoblocks、Solitaire 和 Wood Blocks 3D您可以在 Poki 上免费玩数独。数独可以在您的计算机和手机上玩手机和平板电脑等设备。

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