1010！ Deluxe 是一款益智游戏，您可以将形状排列成完美的行和列来得分！ 1010年！豪华版，您必须将您的俄罗斯方块技能提升到一个新的水平。在每一轮中策略性地将所有三个形状放置在板上。当您形成完整的行或列时，碎片将转换为分数！别忘了分享1001！与你的朋友一起玩豪华游戏并比较你的分数！用鼠标移动棋子。左键单击或点击即可互动。1010！ Deluxe 由 Poki Studios 创建！

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