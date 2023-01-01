Pet Party Columns 是一款类似俄罗斯方块的益智游戏，您可以指挥 3 块方块来匹配三个或更多相同的符号。注意网格中动物的排列，因为连续放错方块会导致你失败​​。你能将所有动物放置在正确的网格中并完成游戏吗？将下落方块的位置向左或向右移动。当方块完全填满所有网格行时，游戏结束。 Shift - 左/右箭头键 加速 - 下箭头键 Pet Party Columns 由 CodeThisLab 创建。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Pet Party Columns 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。