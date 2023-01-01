Xmas Catcher

圣诞捕手是一款技巧游戏，您可以帮助圣诞老人接住从屋顶掉下来的所有礼物。将各种尺寸的礼品盒放入圣诞老人的袋子中，但避免站在掉落的屋顶碎片下。你能帮助圣诞老人拯救圣诞节吗？站在掉落的物体下接住它们。移动 - 左右箭头键Xmas Catcher 由 CodeThisLab 创建。

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