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Kickflip Santa

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Kickflip Santa 是一款横向卷轴游戏，您可以在其中扮演滑滑板的圣诞老人，一边施展各种技巧，一边给孩子们送礼物！您必须在每个级别中交付特定数量的礼物，您的分数取决于交付的礼物数量和完成特技的总得分！击倒精灵，踢一棵圣诞树，然后一路下山，成为终极圣诞老人！查看所有不同的皮肤和滑板，将圣诞老人定制成您想要的样子！你能滑冰来拯救圣诞节吗？ 加速 - 按住右箭头键 跳跃 - 向上箭头键 研磨 - 向下箭头键 刹车 - 左箭头键 扔礼物 - 空格键 Nollie - 向上箭头 + D 脚跟翻转 - 向上箭头 + S Pop Shuvit - 向上箭头 + A Kickflip - 向上箭头 + W 在移动设备上，除了技巧是随机的之外，还有可以按的按钮！ Kickflip 圣诞老人是由 BUN GUN 创建的。在 Poki 上查看他们的其他精彩游戏：Hoppenhelm、Dodge Blast 和 Wild Bullets！您可以在 Poki 上免费玩 Kickflip Santa。Kickflip Santa 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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