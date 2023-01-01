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在 Westoon 扮演狂野西部时代的枪手！有你值得信赖的六射手在你身边，你将击倒你的对手，并向所有人展示谁才是真正拥有狂野西部的人。在死亡竞赛中，枪杀所有来夺取你生命的人，证明自己是终极无名之人。如果你喜欢与帮派结盟，《团队死亡竞赛》可以让你加入两个阵营之一：立法治安官一次清理狂野西部的一名罪犯，或者是不听话的歹徒。控制 W/A/S/D - 运行 Shift - 冲刺空格键 - 跳跃 LMB - 射击 R - 重新加载

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