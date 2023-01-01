Fancy Pants 2
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《花式裤子历险记：世界 2》是 Brad Borne 创作的一款史诗级冒险平台游戏。在这个传奇系列的第一章中，您将踏上寻找被绑架妹妹的危险旅程。奔跑穿过茂密的森林、水下洞穴和海盗船，同时使用 40 种近战武器践踏、踢打和砍杀敌人。探索迷人的地图，寻找秘密、隐藏关卡、成就、服装等等！ 《花式裤子历险记》中令人惊叹的手绘艺术作品、令人满意的动画和良好的幽默感很难不令人惊叹。来吧，穿上你的漂亮裤子，开始工作！怎么玩：移动 - 左/右箭头键 跳跃 - S 互动 - 向上箭头键 鸭子 - 向下箭头键 暂停 - 空格键 关于创作者：The Fancy Pants Adventures: World 2 由布拉德·博恩创建。看看他们在 Poki 上的另一款传奇游戏：Fancy Pants
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