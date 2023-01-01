《Dadish 2》是一款平台游戏，您将扮演萝卜爸爸，负责寻找在菜地里失踪的孩子们。在这场充满挑战的平台冒险中，探索令人兴奋的世界，与快餐主题的敌人对峙，并让达迪什与他失踪的孩子们团聚。收集星星、解开秘密、享受有趣的配乐、认识令人难忘的角色、畅玩 50 多个令人兴奋的关卡等等！您准备好迎接人生的冒险了吗？移动 - WASD 或箭头键跳跃 - 空格键Dadish 由 Thomas K. Young 创建。在 Poki: Super Fowlst 上查看他们的其他游戏

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