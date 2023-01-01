Frostwing 是 Diemorth 制作的一款解谜平台游戏。帮助我们的小企鹅朋友完成冒险，通过具有挑战性的冬季主题关卡，收集一些冰冻的羽毛。点击或单击发光的橙色块来滑动它们。这样，你就可以跳上这些方块，并将它们用作跳到更高地方的基座。你能收集游戏中的每根羽毛并帮助我们的企鹅成为镇上最美丽的动物吗？点击橙色块来滑动它。移动 - WASD 或箭头键跳跃 - 空格键、W 或向上Frostwing 由游戏开发商 Diemorth 创建总部设在意大利。他们在 Poki 上推出了另一款益智游戏：Cactu-Sama

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Frostwing 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。