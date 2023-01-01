Sweet Run
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《Sweet Run》是一款由 IP Zlata Roshchina 制作的糖果主题平台游戏。探索一个明亮多彩的世界，那里的山脉是果酱制成的，道路是用美味的面团铺成的。在这款跑步游戏中，奔跑、跳跃和滑过各种障碍，解锁惊喜的卡通人物。但不要被这款游戏的卡哇伊本质所迷惑，因为玩游戏时节奏会变得更快。 玩法：移动 - 向左/向右箭头键 跳跃 - 向上箭头键 滑动 - 向下箭头键 破折号 - 向下箭头键（空中）关于创作者：Sweet Run由IP Zlata Roshchina创作。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
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