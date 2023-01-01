《Lost Yeti》是一款由 Neutronized 制作的 2D 益智游戏。在这个游戏中，你的任务是通过移动冰块来帮助我们迷失的雪人回家。从 Snowy Hills 中的复古谜题开始，您可以滑动冰冻的行和列来清理道路，然后进入更加丰富多彩的世界。你必须一边吃掉路上的所有零食，一边找到回家的最快路。探索全部 3 个世界、60 个关卡以及各种类型的迷人敌人和谜题。你准备好迎接这款雪人了吗？用鼠标左键或手指拖动冰块来清理道路。《Lost Yeti》由 Neutronized 开发，Neutronized 是一家成立于 2010 年的意大利游戏开发工作室。该公司专注于制作“精致、色彩缤纷”的游戏。游戏以有趣为先，以目标为导向”。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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