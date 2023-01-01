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The Stones of the Pharaoh

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《法老之石》是一款思维游戏，玩家必须通过匹配所有相同颜色的方块来通关。运用你的策略技巧来组合方块组，尽快清除屏幕，并获得尽可能多的分数！你敢加入这场古埃及冒险吗？清除方块 - 左键点击翻转瓶子是由 CodeThisLab 创建的。

网站： poki.com

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