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Impossible 13

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《Impossible 13》是一款休闲益智游戏，玩家必须将相同数字的圆圈组合起来，直到达到数字 13。合并 3 个或更多相同颜色和数字的圆圈即可创建一个新圆圈！运用你的思维能力快速积累数字，并尝试到达不可能13！合并圆圈 - 拖动鼠标左键不可能13是由RoboWhale创建的。他们是 Bouncy Woods 背后的创造者。在 Poki 上玩一玩吧！

网站： poki.com

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