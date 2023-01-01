Pet Rescue Saga

King 出品《糖果粉碎传奇》和《农场英雄传奇》的制作者，推出《宠物救援传奇》！ 匹配两个或多个相同颜色的方块即可清除关卡并拯救宠物！你的工作是创造比赛并释放宠物，但请记住 - 动作是有限的，所以要仔细计划。您的拼图技巧将在数小时的方块匹配乐趣中得到考验！ 独自挑战这个令人费解的传奇故事，或者与朋友一起玩，看看谁能获得最高分！

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