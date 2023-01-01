城里来了一位新玩家，摇摆不定的果冻女王，她来这里向您发起糖果粉碎果冻传奇游戏的挑战！无论你最喜欢什么动作，你最好希望它们足够美味，能够对抗强大的果冻女王。 势不可挡的传播游戏！新的《Candy Crush Jelly Saga》充满了令人愉快的游戏模式、功能和以果冻女王为主角的 Boss 战！扮演珍妮，展示你的果冻动作，轮流交换糖果来对抗摇晃的果冻女王。每一个甜蜜的举动都会传播更多的果冻，谁传播得最多，谁就能赢得关卡！ 糖果王国里还有精美的新糖果、奇妙的新助推器和梦幻树顶世界可供探索！ 皇家锦标赛是《糖果果冻传奇》中的全新对战模式。玩家将在快节奏的游戏回合中实时进行1:1的较量！完成连胜并跻身排行榜上半部分，即可赢得大礼包。职位越高，奖励越大！你有需要的东西吗？ 独自挑战这个令人愉快的传奇，或与朋友一起玩，看看谁能获得最高分！

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