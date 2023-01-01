Mika's Candy Adventure
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米卡的糖果冒险是Fumingo制作的一款休闲益智游戏。你的目标是推动纸杯蛋糕并将它们带到正确的位置。一旦所有纸杯蛋糕都位于正确的位置，您就可以进入下一个级别。您可以使用撤消能力来恢复您的动作，重新思考并再次玩。这是有史以来最美味的益智游戏。你能帮助米卡拯救所有纸杯蛋糕吗？ 移动 - WASD / 箭头键 缩放 - 鼠标滚轮 / 双击 米卡的糖果冒险由位于阿根廷的游戏开发公司 Fumingo 开发。您可以在 Poki 上免费玩他们的另一款技能游戏 Bonk Beach Ball！
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