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Bonk Beach Ball

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Bonk Beach Ball 是一款 3D 物理和平衡游戏，您可以拖动一个大沙滩球并瞄准救生圈内的洞。让球远离水面，否则你将输掉这一轮！请记住，您的跳跃次数是有限的，并且随着您的前进，级别会逐渐变得越来越难。您必须全神贯注才能成为 Bonk Beach Ball 中的佼佼者。来吧，向我们展示您如何滚动！使用鼠标光标或手指拖动并移动球。 Jump - SpaceBonk 沙滩球由 Fumingo Games 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站：poki.com

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