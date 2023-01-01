kORi WALk
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kORi WALk 是一款益智技能游戏，您尝试用两只脚站在危险的平台上，并有危险的水体。为了控制你的四肢，你需要像弹弓一样使用光标。单击并拖动鼠标将其向后拉，然后松开鼠标即可向前迈出愚蠢的、松软的双腿。注意你扔哪条腿，否则你可能会掉进水里并输掉比赛。在不接触水面的情况下通过各种短而宽的间隙，击打旗帜来激活检查站，并沿途收集美味的胡萝卜，与你的朋友比较分数。不要忘记与您的朋友分享 kORi WALk，以便比较您的分数！ 移动 - 单击、拖动并释放鼠标左键来投掷角色 kORi WALk 由 Korigame 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏：Climb Fling。您可以在 Poki 上免费玩 kORi WALk。kORi WALk 可以在您的计算机上玩。
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