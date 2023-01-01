Climb Fling 是一款益智技能游戏，您尝试通过向上抛出布娃娃角色来到达攀爬轨道的顶部。角色会自动抓住它能找到的攀爬点，以免从轨道上掉下来。你能成功到达最后一关吗？《Climb Fling》是由 Korigame 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！ 您可以在 Poki 上免费玩 Climb Fling。Climb Fling 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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