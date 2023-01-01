Icycle 是一款技巧游戏，你是一名赤身裸体的骑车者，独自生活在致命的后世界末日世界中。没有朋友，没有敌人，也没有人可以爱，体验一个真正寒冷严酷的世界，危险是你唯一的兴奋。骑着你的自行车穿过时间冻结的星球，在冰冷的斜坡上机动，避开危险的冰柱，戳破所有的气泡，并尝试享受这片美丽的风景。由于周围没有人会评判你，所以你可以穿任意多可笑的衣服。你能到达冰冻海洋轨道的尽头来赢得这场游戏吗？骑行 - A/D 或左/右箭头跳跃 - W 或向上箭头自行车是由 Damp Gnat Games 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Icycle。Icycle 目前只能在您的电脑上玩。

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