Slime Laboratory 2

《史莱姆实验室 2》是一款基于物理的平台游戏的续作，您可以在其中踏上穿越神秘实验室的粘液之旅。避开你看到的所有陷阱和危险，挤过缝隙，粘在坚硬的表面上并爬上高平台！尽一切努力潜行通过各种危险的障碍，以安全到达方格终点。不要忘记捡起路上看到的每张磁盘。 《史莱姆实验室 2》还添加了新的生物群系、新的游戏机制，甚至史莱姆定制。您准备好应对棘手的情况了吗？移动 - 左/右箭头跳跃 - 向上箭头向下 - 向下箭头Slime Laboratory 2 由 Neutronized 创建。在 Poki 上玩他们的其他经典游戏和 Flash 游戏：《史莱姆实验室》、《雪故事》、《野餐企鹅》、《魔法桥》、《迷失雪人》、《掉落巫师塔》和《史莱姆披萨》您可以在 Poki 上免费玩《史莱姆实验室 2》。《史莱姆实验室 2》只能在现在你的电脑。

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