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Snow Tale

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Snow Tale 是一款平台游戏，您可以在其中踏上穿越冬季土地的旅程。你扮演我们的企鹅英雄，在白雪皑皑的山丘中奔跑跳跃，扔雪球使敌人失去能力，并击败巧妙的老板！你必须担心尖刺、巨石和火球等障碍物。但你也有很酷的东西可以捡，比如宝石和美味的冰淇淋。你准备好来一场寒冷的冒险了吗？然后帮助我们可怜的企鹅小伙子回家吧！移动 - A/D 或左/右箭头跳跃 - W 或向上箭头（点击两次可双跳）扔雪球 - 空格键地面磅 - 跳跃，然后按 S 或向下箭头键下雪Tale 由 Neutronized 创建，并由 AwayFL 移植到 HTML5。在 Poki 上玩他们的其他赛车游戏：Picnic Penguin、Magic Bridge、lost- Yeti、Drop Wizard Tower 和 Slime Pizza 您可以在 Poki 上免费玩 Snow Tale。Snow Tale 目前只能在您的计算机上玩。

网站： poki.com

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