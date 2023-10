Dana: Relics for Sale 是一款平台游戏,您是一名文物猎人,其任务是从各个商人那里找回丢失的文物。穿越古老的森林,穿过冰冷的荒原,寻找无价的宝藏,跳过敌人和障碍物,收集硬币和宝石,并拿起钥匙,打开更多激动人心的冒险之门!您能在几个具有挑战性的关卡中找到所有文物并将其全部出售吗?不要忘记与您的朋友分享这个游戏!移动 - A/D 或箭头键跳跃 - W 或空格键拾取/投掷 - Z 或 EDana:Relics for Sale 由 Ulpo Media 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏:Grow Up the Cats 您可以在 Poki 上免费玩 Dana:Relics for Sale。Dana:Relics for Sale 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站: poki.com

