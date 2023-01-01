Dana: Relics for Sale 是一款平台游戏，您是一名文物猎人，其任务是从各个商人那里找回丢失的文物。穿越古老的森林，穿过冰冷的荒原，寻找无价的宝藏，跳过敌人和障碍物，收集硬币和宝石，并拿起钥匙，打开更多激动人心的冒险之门！您能在几个具有挑战性的关卡中找到所有文物并将其全部出售吗？不要忘记与您的朋友分享这个游戏！移动 - A/D 或箭头键跳跃 - W 或空格键拾取/投掷 - Z 或 EDana：Relics for Sale 由 Ulpo Media 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Grow Up the Cats 您可以在 Poki 上免费玩 Dana：Relics for Sale。Dana：Relics for Sale 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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