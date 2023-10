《Tired to Fall》是一款益智平台游戏,您必须在每年秋天引导一只因太累而无法跌倒的小叶子。加入我们的叶子角色穿越森林的冒险,并利用环境找到回到树上的创造性方法!目标是在每个关卡中找到黄色真菌。你可以抓住其他叶子朋友并将它们发射到一个地方,这样它们就可以变成供你攀爬和穿越的平台。您可以在一个特定区域投放多棵幼苗,以种植更高的平台。探索凉爽的森林区,那里有很多令人兴奋的东西,比如带刺的栗子、橡子和炮弹蘑菇!你有能力在秋天中生存而不跌倒吗?Tired to Fall 由 havana24 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏!您可以在 Poki 上免费玩 Tired to Fall。Tired to Fall 可以在您的计算机和移动设备(例如手机和平板电脑)上玩。

网站: poki.com

