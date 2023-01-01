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Tired to Fall

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《Tired to Fall》是一款益智平台游戏，您必须在每年秋天引导一只因太累而无法跌倒的小叶子。加入我们的叶子角色穿越森林的冒险，并利用环境找到回到树上的创造性方法！目标是在每个关卡中找到黄色真菌。你可以抓住其他叶子朋友并将它们发射到一个地方，这样它们就可以变成供你攀爬和穿越的平台。您可以在一个特定区域投放多棵幼苗，以种植更高的平台。探索凉爽的森林区，那里有很多令人兴奋的东西，比如带刺的栗子、橡子和炮弹蘑菇！你有能力在秋天中生存而不跌倒吗？Tired to Fall 由 havana24 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Tired to Fall。Tired to Fall 可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。

网站： poki.com

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