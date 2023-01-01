极限停车场是一款车辆停车技巧游戏，您必须在困难的条件下停放各种类型的汽车。证明您是极限停车场的专家司机！在每个级别中，您都会在路上遇到一堆障碍。有橙色锥体、障碍物和其他车辆需要避开。看看你能多快停在停车位！红色汽车需要停在黄色标记指示的位置。您必须在该区域小心驾驶汽车并避免碰撞，否则您必须重新启动关卡。完成关卡的速度越快，获得的星星就越多。与你的朋友比较你的得分星星和停车技巧，享受双倍的乐趣！红色汽车需要停在黄色标记指示的位置。您必须在该区域小心驾驶汽车并避免碰撞，否则您必须重新启动关卡。完成关卡的速度越快，获得的星星就越多。移动汽车 - 箭头键Extreme Car Parking 由 QKY Games 于 2017 年 7 月创建。Extreme Car Parking 可以在 Poki 上的桌面电脑和手机上免费玩：Extreme Car Parking停車處！

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