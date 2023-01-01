GIRP
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GIRP是班尼特福迪创作的一款技巧游戏。使用字母展示您的攀岩技巧！按下分配给墙上岩石的键盘按键即可弯曲并上升其表面。在没有抓住另一个把手确保你在墙上的位置之前，不要松开一把钥匙，否则你会掉进水里。您可以在 GIRP 上走多远？与您的朋友分享游戏并比较您的高分！攀爬 - 按住屏幕上看到的键盘按键以抓住相应的手柄。GIRP 由 Bennett Foddy 创建。在 Poki: Get On Top 和 Too Many Ninjas 上玩他们的其他游戏
网站： poki.com
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