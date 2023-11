Get on Top 是班尼特福迪 (Bennett Foddy) 创作的一款 2 人格斗游戏。与你的朋友摔跤,并尝试将他们的头撞到地板上以赢得回合。使用移动键跳跃、推拉来超越其他战士。您可以向后、向前和向上移动体重。尽一切努力让颈部和背部接触地板。第一个得分 11 的人赢得比赛。 移动 - WASD 键移动 - 箭头键 Get on Top 由 Bennett Foddy 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏。

网站:poki.com

免责声明:WebCatalog 与“Get On Top”没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。