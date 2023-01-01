Get On Top
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Get on Top 是班尼特福迪 (Bennett Foddy) 创作的一款 2 人格斗游戏。与你的朋友摔跤，并尝试将他们的头撞到地板上以赢得回合。使用移动键跳跃、推拉来超越其他战士。您可以向后、向前和向上移动体重。尽一切努力让颈部和背部接触地板。第一个得分 11 的人赢得比赛。 移动 - WASD 键移动 - 箭头键 Get on Top 由 Bennett Foddy 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏。
网站：poki.com
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