Typing Fighter
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Typing Fighter 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
Typing Fighter是MarketJS开发的一款格斗游戏。在这个游戏中，您将通过输入屏幕上看到的句子来与对手战斗。快速准确地打字以释放最大力量。您可以为您的打字充电并发出致命的力量动作，同时从 200 多个励志短语和引言中获得灵感。来吧，展示言语的力量！使用计算机或触摸键盘输入您在屏幕上看到的句子。Typing Fighter 由 MarketJS 创建。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Power Badminton、Ludo Hero、math-trivia-lite 和 Super Girl Story
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 Typing Fighter 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。