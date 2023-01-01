Typing Fighter是MarketJS开发的一款格斗游戏。在这个游戏中，您将通过输入屏幕上看到的句子来与对手战斗。快速准确地打字以释放最大力量。您可以为您的打字充电并发出致命的力量动作，同时从 200 多个励志短语和引言中获得灵感。来吧，展示言语的力量！使用计算机或触摸键盘输入您在屏幕上看到的句子。Typing Fighter 由 MarketJS 创建。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Power Badminton、Ludo Hero、math-trivia-lite 和 Super Girl Story

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