Thumb Fighter 是一款由 AVIX Games 创建的基于老式拇指战争的单人或多人格斗游戏。 Thumb Fighter 适用于任何支持 HTML5 的浏览器。在 Thumb Fighter 中进行一对一的手指大战。 《拇指战士》挑战你双手合十，争夺最高位置。您可以选择玩装扮搞笑的数字，包括 Blinky、Bobbie、Red Bro 或 BatThumb。等待另一只拇指落下，然后跳到上面。在浏览器中玩拇指战士，证明谁是真正的拇指战争冠军。有朋友可以一起玩吗？然后选择“P1 vs P2”。如果你是一个人，你可以通过“P1 vs CPU”选项与电脑对战。然后你决定你的拇指战斗机的外观。倒计时开始。玩家 1 使用“A”键，玩家 2 使用键盘上的“L”键。拇指在顶部停留时间最长的人获胜。拇指战斗机由位于阿根廷布宜诺斯艾利斯的 Avix Games 开发。他们也是《拇指战士圣诞节》、《拇指战士万圣节例外》、《石器时代建筑师》等游戏的创造者！

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