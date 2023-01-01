Stone Age Architect

《石器时代建筑师》是一款由 Avix Games 制作的史前主题益智游戏，该游戏还为我们带来了《Thumb Fighter》。这款七巧板益智游戏将通过物理、外星人、时间旅行和您值得信赖的朋友鲍勃来考验您的思维。你有能力向外星人证明你可以解决他们发送给你的任何谜题吗？使用你的特殊射线枪将所有部件放置到位并帮助你的外星朋友！ 控制： 鼠标 - 单击以使用射线枪并移动棋子 关于创作者： 《石器时代建筑师》由位于阿根廷布宜诺斯艾利斯的 Avix Games 创建。他们也是《Thumb Fighter》、《Thumb Fighter Christmas》、《Exceptions》等游戏的创作者！

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