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Basket Swooshes 是一款篮球游戏，您必须通过小组赛并赢得锦标赛。 Basket Swooshes 由 10x10games 创建。从小组赛阶段的 32 个代表国家中选择一个，然后开始比赛。首先获得 11 分的球队获胜！在小组赛获胜（或跳过）后，淘汰赛阶段开始。赢得每一场比赛，赢得决赛席位。你能打进足够多的进球来赢得 Basket Swooshes 锦标赛吗？控制：鼠标点击 - 射击 关于创作者：Basket Swooshes 由 10x10games 创建。他们以《Footyzag》和《Penalty Shooters》等体育游戏而闻名。

网站： poki.com

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