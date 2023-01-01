A Small World Cup

小世界杯是一款有趣的两人足球游戏。你的球队只有一个布娃娃，你必须猛击球才能进球。小型世界杯是由 Rujo Games 创建的。在这款游戏中，流行的标题“Mutilate a Doll”与足球相遇，引发了搞笑的情况。选择参加练习模式，或者参加世界杯。选择难度，选择一支球队，然后在锦标赛中一路前行。请务必查看黄金目标模式。在这种模式下，进 1 球就足以获胜并继续参加锦标赛阶段。但要小心，你的对手也只需要 1 个进球。用你的角色猛击球并得分进入决赛。你能赢得小世界杯吗选择玩家 - 左键单击拖动玩家 - 光标小世界杯是由意大利米兰的创作者 Rujo Games 创建的。

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