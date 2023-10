4th and Goal 2018 是一款由 Tony Corbin 创建的美式橄榄球游戏。在这款游戏中,您将扮演足球队的四分卫,您必须做出达阵得分并转化为得分。从战术手册中选择不同的动作来布置精彩的传球进攻,或者尝试为自己抢几米并布置另一场进攻。从战术手册中明智地选择你的战术,这样你就可以解锁其他球员来尝试得分,并尝试使其成为团队努力!加入世界级足球队并赢得冠军!为 2018 年第 4 届超级碗和 Goal 2018 做好准备。您可以代表 NFL 中最好的球队之一进行比赛。在进攻中执行最佳进攻得分!移动 - 箭头键传球/打球 - A/S/D Boost - W 快球 - 空格键 菜单导航 - Mouse4th 和 Goal 2018 由 Tony Corbin 创建。它是 2009 年开始的 4th and Goal 系列的一部分。从那时起,托尼·科尔宾还制作了不同的美式橄榄球游戏,例如 Linebacker Alley、Linebacker Alley 2、4th and Goal 2019 和 4th and Goal 2020,这些游戏也可以在 Poki 上找到!

网站: poki.com

免责声明:WebCatalog 与 4th and Goal 2018 没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。