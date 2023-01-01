Sling World Cup
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Sling World Cup 是一款由 Rujo Games 制作的足球锦标赛游戏。选择你的梦想球队，加入快节奏的足球行动，控制所有三名队友。您只需滑动手指或鼠标即可进球。在这场比赛中，你负责进攻和防守，所以你必须尽快占据上风。共有18支球队、7轮晋级决赛。所以，继续吧，赢得所有比赛，这样每个人都可以看到您拥有成为冠军的能力！在您想要控制的玩家上滑动手指或鼠标左键，然后松开即可射击。你的滑动时间越长，你的动作就越有力。 Sling World Cup是由Rujo Games创建的。在 Poki: A Small World Cup 上玩他们的其他体育游戏
网站： poki.com
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